محمد رمضان يسخر من حلا شيحة بعد سقوطها في فخ رامز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت حلقة الفنانة المصرية حلا شيحة مع الفنان رامز جلال من خلال برنامج «رامز في الشلال»، جدلا واسعا على مواقع التواصل، وخاصة أنها كشتف عن جانب خفي للفنانة العائدة من الاعتزال لا يعرفه الجمهور.

الفنان المصري محمد رمضان علق على ما حدث لحلا في الحلقة مع رامز، وخاصة أن حلا شيحة تقوم ببطولة مسلسله الرمضاني «زلزال».

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رمضان نشر «الكوميكس» الذي تداوله الجمهور، والذي يقول: «كان نفسي انقذك يا صفية من رامز بس مشغول بـ 300 متر بتوع أبويا».

تجسد حلا شيحة خلال أحداث المسلسل دور “صافية” التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع “محمد حربي” أو محمد رمضان، والذي يدور صراع كبيرة بينه و”خليل كتخا” ماجد المصري، والذي يرفض أن يعيد له أرض والده التي استولى عليها.

«زلزال» بطولة محمد رمضان، نسرين أمين، ماجد المصري، وتعود من خلاله حلا شيحة للشاشة بعد غياب أعوام.

يُذكر أن حلا شيحة دخلت في نوبة بكاء شديدة بسبب غوريلا رامز جلال، ولم تتمالك نفسها حتى بعدما كشف لها رامز عن شخصيته.