إياد نصار يدافع عن محمد ممدوح بعد الهجوم الذي تعرض له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان الأردني إياد نصار، عن الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير lمن بداية السباق الرمضاني الحالي بسبب عدم وضوح مخارج ألفاظه.

إياد نصار، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “محمد ممدوح، ممثل فاهم مشروعه جدًا، وبيتحرك فيه بطريقته وبيحقق نجاحاته الحقيقة”.

وأضاف: “شاركت معه في فيلم “الممر”، وقدمت شخصية ضابط إسرائيلي، وبستمتع جدًا مع الممثل القوي، عن الضعيف”.

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محمد ممدوح، كشف سرا عن سبب عدم وضوح مخارج ألفاظه، مؤكدا أن ذلك ليس بسبب السمنة كما يعتقد البعض، ولكن بسبب خطأ طبي تعرض له في طفولته، وتم توصيف العلاج الخطأ من قبل أحد الأطباء المعالجين له خلال مراحل حياته الأولى وهي التي سببت له مشكلة في النطق.

وقرر الاستجابة لانتقادات جمهوره، وبدأ رحلة علاج لحل مشكلة مخارج الألفاظ، وكشف هذا الأمر صديقه الفنان خالد كمال.

من ناحية أخرى، يقوم محمد ممدوح، ببطولة مسلسل “قابيل”، ويشاركه البطولة ومحمد فراج، وأمينة خليل، وغيرهم من النجوم الشباب.

كما يشارك في مسلسل “ولد الغلابة”، من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.