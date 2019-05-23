“جيمس بوند” يصاب.. فما مصير فيلمه الجديد؟

متابعة بتجـــــــــرد: سيخضع الممثل البريطاني دانييل كريغ لعملية جراحية في الكاحل بعد تعرضه لإصابة أثناء تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند، إلا أن ذلك لن يؤثر في روزنامة الإنتاج.

وأصيب كريغ خلال التصوير في جامايكا ضمن مشاركته الخامسة في دور العميل السري الأشهر في العالم، وأوضح مصدر حساب الشخصية الرسمي أن بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من مغامرات “العميل 007” ما زال مقررًا في نيسان 2020 وأنّ جدول الانتاج لن يتغير مع أن كريغ سيضطر إلى أخذ قسط من الراحة ليتعافى، لمدّة أسبوعين بعد العملية.

وذكرت صحيفة New York Post أن الممثل انزلق على رصيف وسقط أرضًا.