عزيزة جلال بظهورها الأول بعد 34 عامًا من الغياب – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: استحوذ هاشتاغ “عزيزة جلال” أخيراً على حصة من التفاعل على “تويتر”، عقب عودة الفنانة المغربية إلى الأضواء بعد 34 عامًا على إعلانها اعتزال الفن إثر زواجها من رجل أعمال سعودي وتفرّغها لعائلتها.

وبعد غيابها الطويل، أطلت الفنانة البالغة 60 عامًا في أحد البرامج عبر شاشة mbc السعودية.

وتحدّثت جلال عن مواضيع عدّة، من بينها إصابتها بالحول بعد ولادتها بشهرين جراء بحمّى شديدة، وعن العائلة والنجاح، ودخولها إلى مصر. كما استرجعت لحظات أساسية من مسيرتها الفنية التي وضعت لها حدًّا وهي لا تزال في أوجّ تألّقها.

أما المحطة الأبرز خلال اللقاء، فتمثّلت في أداء جلال أغنيتها التي صنعت شهرتها “مستنياك” (كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي)، لتولد موجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وراح روّاد المنصات يتداولون الفيديو ويعبّرون عن حفاظ صوت جلال على جماله على الرغم من مرور كل هذا الوقت، ويدوّنون عبارات مليئة بالحنين إلى الزمن الجميل.

وتستمعون إلى جلال وهي تغنّي “مستنياك” في الفيديو المرفق الذي نشرته محطة mbc عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.