صورة لـ منة شلبي في طفولتها.. هل تغيرت كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة المصرية منة شلبي صورة تعود لأيام طفولتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد قورنت صورتها في الطفولة بصورتها الآن واللافت أنها حافظت على ملامحها الناعمة والبريئة. وفي تعليقها على الصورة كتبت منة شلبي: “ليه يا زمان مسبتناش أبريا”.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي الفنية كان فيلم “تراب الماس” الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانين آسر ياسين، إياد نصار، ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد ممدوح، عزت العلايلي، أحمد كمال، بيومي فؤاد وغيرهم.