سيلين ديون تعيد تصوير مشهد تيتانيك مع جيمس كوردن

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت المغنية العالمية سيلين ديون في برنامج Carpool Karaoke مع الكوميدي البريطاني جيمس كوردن في حلقة مميزة.
وأعادت سيلين ديون إحياء مشهد فيلم تتانيك الشهير لكيت وينسليت وليوناردو دي كابريو مع جيمس كوردن.
ويظهر الفيديو الذي يتم نشره على موقع يوتيوب كل من سيلين وجيمس وهما يقفان على تصميم كمقدمة سفينة تيتانيك.
وفي ما كان الثنائي يغني أغنية سيلين ديون الشهيرة My Heart Will Go On، قلدا روز وجاك، حيث وقف جيمس خلف سيلين.
كما أطربت سيلين ديون المشاهدين من خلال غنائها أغنية Baby Shark الشهيرة على طريقتها الخاصة.
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