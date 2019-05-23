نيمار يتغيّب عن توزيع جوائز الدوري الفرنسي.. لسهرة مع ريهانا

متابعة بتجــــــــــرد: تغيّب لاعب كرة القدم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، عن حفل توزيع جوائز رابطة المحترفين الفرنسية. وبدلاً من حضور حفل توزيع الجوائز، قضى نيمار سهرته مع المغنية الأميركية ريهانا. ونشر نيمار صورته مع ريهانا عبر صفحته على إنستغرام وعلق عليها بالتالي: “ملكة وامرأة قوية”.

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