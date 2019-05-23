حقيقة انفصال كيندال جينر عن حبيبها لاعب الـ NBA

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء كيندال جينر في مقابلة أجرتها مع مجلة فوغ النسخة الأسترالية الأسبوع الماضي أنها على علاقة عاطفية بلاعب الـNBA بن سيمونز وإنهما قد يتزوجا قريباً.

لكن صحيفة Page six قد أفادت يوم الأربعاء أن كيندال جينر انفصلت عن بن سيمونز بعدما رصدته عدسات الكاميرات بدونها في مدينة اتلنتيك.

والجدير ذكره أن المرة الاخيرة التي ظهرا فيها معاً كانت في 11 آذار.