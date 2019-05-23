رشا بن معاوية لـ"العين الإخبارية": مصر بوابة عبور لقلب المشاهد العربي

أعربت الفنانة التونسية رشا بن معاوية، التي تألقت العام الماضي في مسلسل "فوق السحاب"، مع الممثل المصري هاني سلامة، عن سعاتها للمشاركة في الدراما المصرية مجدداً من خلال مسلسل "أبوجبل"، الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان ويُعرض في رمضان الجاري.

"العين الإخبارية" التقت رشا بن معاوية، التي تلقت إشادات وجوائز عن شخصية "شمس" في مسلسل "ليلة الشك" قبل أعوام قليلة، حيث تحدثت عن عشقها لمصر، والفرق بين الدراما المصرية ونظيرتها التونسية، وذلك في سياق الحوار التالي..

- لماذا قبلتِ شخصية "أمل" في مسلسل "أبو جبل"؟

"أمل" سيدة مصرية أصيلة تحب زوجها وتخاف على أسرتها، وهذا النموذج غني درامياً، وقادر على ترك بصمة في وجدان المشاهد، كما تحمست للمشاركة في المسلسل بسبب فريق العمل الذي يضم نجوما كبارا، على رأسهم المتميز مصطفى شعبان، وعائشة بن أحمد ومحمود البزاوي.





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- ألم تخشي رد فعل الجمهور وأنتِ تقدمين أمًّا مصرية من قلب المجتمع المحلي؟

بالتأكيد كنت خائفة، لكن هذه الرهبة زالت بعد عرض الحلقة رقم 11، وتحديداً المشهد الذى جمع بيني وبين مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية "حسن"، حيث تلقيت ردود فعل طيبة جداً، ولمست ذلك من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومدى اهتمام النشطاء بالحوار الذي جمع بيني وبين البطل.

- هل وجدتِ صعوبة في تعلم اللهجة المصرية؟

مثل معظم العرب والتوانسة خصوصاً، عشقت اللهجة المصرية منذ صغر سني وأتحدثها بطلاقة شديدة، واكتسبت هذه الموهبة من متابعة الأفلام والمسلسلات المصرية، لذا لم أواجه أي صعوبة في التمثيل بهذه اللهجة.

- هل هناك فارق بين الدراما المصرية والتونسية من وجهة نظرك؟

الدراما التونسية محدودة، ولا تحقق الانتشار العربي بسبب اللهجة، لكن اللهجة المصرية تخترق كل أنحاء العالم العربي، لذا مصر هي الباب الرئيسي للعبور إلى قلب المشاهد العربي.

- تشاركك مواطنتك عائشة بن أحمد في المسلسل.. من أفضل فنانة تونسية لمعت بمصر من وجهة نظرك؟

سعيدة بمشاركة بنت وطني عائشة بن أحمد في المسلسل، وفخورة بكل فنانة تونسية حققت نجاحاً في مصر، ولكني أعتبر هند صبري هي صاحبة الشعبية الأكبر، كما أنها لمعت في الدراما والسينما ولها بصمات واضحة.

- ما الأدوار التي تستهوي رشا بن معاوية وتثير فضولها؟

أبحث عن الأدوار المركبة والمليئة بمساحات درامية كبيرة، وكذلك الأدوار التي تساعدنى على تفجير طاقتي التمثيلية، ولو راجعت أعمالي في تونس ومصر، ستكتشف أنني لا أحب الأدوار السهلة.