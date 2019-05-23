"أم التنانين": درست خطابات هتلر من أجل دوري في "صراع العروش"

كشفت الممثلة البريطانية إميليا كلارك، أنها درست خطابات الزعيم النازي أدولف هتلر، استعدادا لتقديم خطابها في آخر حلقات مسلسل "صراع العروش" Game of Thrones.

وقدمت إميليا كلارك، التي يعرفها الجمهور بشخصية دينيريس تارجيريان أو "أم التنانين"، خطابا حماسيا في آخر حلقات المسلسل، حينما وقفت تقنع جيشها باللغة الفاليرية أن يحارب معها لتطهير العالم وكسر عجلة الظلم.

وقالت كلارك إنها استمدت الإلهام لخطابها من الديكتاتور الوحيد الذي لا يتحدث الإنجليزية، أدولف هتلر، مضيفة: "كنت أقدم كل هذه الخطابات بلغة مزيفة، لذلك احتجت إلى دراسة خطابات القادة والزعماء الديكتاتورين؛ لأرى إن كنت أستطيع فهم ما يقولون دون معرفة اللغة التي يتحدثون بها"، وفقا لموقع "بروناي بوليتان" الناطق بالإنجليزية.

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ورغم أن الممثلة قدمت خطابها الأخير أمام شاشة خضراء، تمهيدًا لتعديلها باستخدام المؤثرات البصرية، فإنها كانت تشعر بتوتر كبير قبل تقديمها هذا المشهد، واستمرت في التدريب على جُملها أكثر من شهرين.



وتحدثت كلارك عن أهمية هذا الخطاب بالنسبة لها، قائلة: "كنت أسهر كل يوم لوقت متأخر كي أتدرب على الجُمل، لدرجة أني كنت أتدرب أمام الثلاجة وأمام البوتجاز من شدة توتري".

يبدو أن الممثلة جنت ثمار تدريبها المكثف في نهاية الأمر، إذ نجحت في تقديم خطابها الأخير بالصورة المناسبة من اللقطة الأولى، وأشاد الجمهور بتقمصها التام للشخصية.



