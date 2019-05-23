الملكة ليتيزيا تتألق بفستان ثمنه 12 يورو فقط.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كعادتها في أغلب إطلالاتها، دائمًا ما تلفت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، الانتباه إليها بفضل أناقتها الساحرة التي تجمع بين البساطة والأناقة.

فقد ظهرت الملكة، 46 عامًا، بفستان أزرق فاتح لحضور حلقة نقاشية من تنظيم مؤسسة Microfinanzas BBVA في مدريد اليوم.

ولعل أكثر ما لفت الانتباه لهذا الفستان الذي اختارته الملكة هو سعره، حيث أشارت تقارير إلى أنه يباع بـ12 يورو فقط في إسبانيا، علماً بأنه من إنتاج علامة زارا، وارتدته الملكة مع إكسسوارات سوداء وزرقاء للحفاظ على النسق العام لكامل الإطلالة خاصة وأن الفستان زُوِّدَ بحزام أسود.

وأكملت الملكة إطلالتها بانتعالها حذاء Lissette، المدبب من الأمام والمزود بكعب عال يقدر ثمنه بـ377 يورو من علامة ماجريت الإسبانية.

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كما ارتدت أقراطًا على شكل فراشة ثمنها 593 يورو من إبداع إيلينا كاريرا، كما حملت في يدها حقيبة يد كلتش سوداء اللون من إبداع دار فاريلا.