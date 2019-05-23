سُلاف فواخرجي لمُتابعيها بذراع مكسورة: "الله تلطف وأنا مليحة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام بظهورها خلال مقطع فيديو، طمأنت من خلاله مُحبيها على حالتها الصحية.

وأظهرت في الفيديو آثار الحادث الذي تعرضت له، وذلك عقب خروجها من المستشفى الذي مكثت به حوالي 5 أيام.

وظهرت فواخرجي بذراع مكسورة ومربوطة بجبيرة، بعد غياب عن الساحة استمر لأقل من أسبوع، وذلك عقب مغامرتها في تجسيد مشهد خطير بنفسها ضمن أحداث مسلسل "خط ساخن"، دون الاعتماد على "دوبلير".

وقالت فواخرجي، خلال الفيديو: "أنا الحمد لله بخير.. ما متعودة كتير أسجل فيديو بس حسيت أن اليوم لازم أطلع وأحكي.. لأنه صار فيه إصابة في العمل وما هي سهلة لكن الحمد لله.. الله تلطف.. وأنا مليحة الآن.. وبشكر كل اللي اتصل واطمأن عليا".

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وأرفقت فواخرجي، الفيديو، بتعليق: "شكرًا لكل إنسان إطمن وسأل.. شكرًا للهفتكم وخوفكم وحبكم.. وإذا بتحبوني شوي فأنا بحبكم أكتر.. والحمد لله دايمًا وأبدًا"، حيث تفاعل عدد كبير من متابعيها معها عقب نشرها الفيديو، مؤكدين لها على حبهم وتمنيهم لها بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال أعمالها الفنية.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي، كانت تعرضت منذ أيام، لحادث أليم أدخلها المستشفى بعدما أصرّت على تنفيذ أحد المشاهد الصعبة في مسلسل "خط ساخن" بنفسها دون الاعتماد على دوبلير، حيث سقطت من سيارة شاحنة على الأرض حسبما يستدعي المشهد، وتعرضت خلالها لرضوض في جسدها، ومنحها الأطباء إجازة خاصة للنقاهة.