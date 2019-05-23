أزمة تتفاقم بين مخرج ومؤلف "ولد الغلابة".. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مخرج مسلسل "ولد الغلابة" محمد سامي، جدلًا واسعًا، بعد اتهامه لأحد الأشخاص في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، بسرقة مجهوده في العمل.

وكتب سامي في منشوره المثير للجدل: "حسبى الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان".

اللافت في الأمر، أن المخرج محمد سامى حذف المنشور بعد دقائق معدودة من نشره، إلا أن الواضح من كلماته، أن الأزمة تتعلق بكواليس مسلسل "ولد الغلابة".

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وعلمت "فوشيا"، من مصادرها الخاصة، أن الشخص الذي يقصده المخرج محمد سامي، هو السيناريست أيمن سلامة، مؤلف العمل.

وكشف المصدر، أن سامي أكد للمقربين منه أنه أعاد كتابة معظم حلقات المسلسل، وأن الجهد الظاهر في الحوار من صياغته وتعديلاته، بينما يظهر أيمن سلامة باستمرار ويتباهى بأنه هو الكاتب للسيناريو وكل الجمل الحوارية.

الأزمة من المتوقع أن تتفاقم خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن سامي هو من أعلن عن ذلك شخصيًا، حيث قال نصًا: "سأصبر فقط لحين مرور شهر رمضان الكريم".

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، هبة مجدي، إدوارد، صفاء الطوخي، وغيرهم من الفنانين.