محمد سعد ينفرد بالبوستر الدعائي لفيلمه الجديد

نشرت الشركة المنتجة لفيلم محمد سعد الجديد «محمد حسين»، البوستر الدعائي للعمل المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وظهر سعد منفردًا على البوستر، حيث تواجد بأكثر من 100 وجه بردود فعل مختلفة تظهر على شكله.

تدور أحداث العمل حول سائق "محمد سعد" يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما، ويتهم في قتل رسام كبير "سمير صبري" يعيش في فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التي يعرض فيها لوحاته في باريس وتقوم جهات أمنية بالقبض عليه لأنه الشخص الوحيد والأخير الذي تردد عليه قبل قتله في الفندق الذي يعمل فيه، فيبدأ في البحث عن القاتل الحقيقي.

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فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، وسمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، وويزو، وحمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد على.

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