حفل نجوى كرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني

أعلنت شركة روتانا، عن بدء طرح تذاكر حفل كل من الفنانة نجوى كرم، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، وذلك يوم 27 مايو الجاري، ومن المقرر إحياء الحفل يوم السبت 8 يونيو المقبل، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية تحت شعار حفلات العيد ببيروت.

ويعد هذا الحفل هو الأول الذي يجمع بين النجوم الثلاثة "نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، كما أن كل نجم سيقدم العديد من الأغاني الشهيرة الخاصة به التي يتفاعل معها الحضور.

يذكر أن قدمت نوال الزغبي مؤخرا، ألبومها الذي يحمل عنوان "كدة باي" وقد تضمن العديد من الأغاني المتنوعة، كما طرحت نجوى، فيديو كليب أغنيتها "ملعون أبوالعشق".

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نوال الزغبي تعود لـ"تترات المسلسلات"