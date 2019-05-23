إنتهاء تصوير فيلم "بعد الخميس" بمشاركة عربية واسعة

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهت عمليات تصوير الفيلم العربي "بعد الخميس" الذي دخل مرحلة العمليات الفنية والمونتاج ليكون جاهزاً للعرض قريباً. وهو أول فيلم كوميدي مصري سعودي إماراتي لبناني تُطلقه شركة "العنود" للإنتاج الفني لصاحبها أمير الأشمل، علماً أنه من إخراج السعودي "حيدر سمير الناصر".

وتدور فكرة الفيلم الذي يشارك فيه فنانون من أربع جنسيات عربية، حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، لكن الوالد يفارق الحياة تاركاً ثروته لولديه اللذين لا يحسنان التصرف بها، لتصبح سبباً في نزاعاتهما.

زكريا

نجوم العمل خرجوا بتصريحاتٍ خاصة عن مشاركتهم في الفيلم والأدوار التي يؤدونها فعبّر الفنان "طلعت زكريا" عن فخره للحضور في هذا الفيلم، مضيفا: "سعيد بوجودي فيه بسبب التنوع في الجنسيات العربية للممثلين المشاركين". وأنا ألعب دور محاسب لديه شركة ينصب من خلالها على الناس. ولا أخفي سعادتي بكون الفيلم يتعلق بالسينما السعودية التي انفتحت مؤخراً، وتسعى لتحقيق الانتشار".

التميمي

اما الفنان الإماراتي علي التميمي فيؤدي دور شيخ القبيلة والد عنود ويستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما، فيعلمهما العادات والتقاليد البدوية ويدربهما على حياة الصحراء والرعي وغيرها".

خليل

بدورها، أبدت الفنانة اللبنانية "داليدا خليل" سعادتها بالمشاركة في الفيلم الذي ترى عوامل نجاحه متوافرة. وقالت: "ألعب دور سارة في فيلم (بعد الخميس)، وهذه مشاركتي الثانية في مسيرتي، والأولى في مجال السينما العربية.. فخورة جدا لأني موجودة بين شخصيات لها باع طويل في الدراما الإماراتية والسعودية والمصرية".

وتابعت: "سارة هي البنت اللبنانية "الفاشينيستا،" ودورها مفصلي في حياة البطل. وأنا سعيدة جداً بهذا التعاون وأعتبره تجربة جديدة ومرحلة متقدمة في حياتي المهنية، خاصة في ظل تواجد نجوم كبار متل علي التميمي، منصور الفيلي، حسن عبد الفتاح، وطلعت زكريا، وسعيدة أيضاً بإحاطتنا بثقافة الشعب الإماراتي.. أتوجه بالشكر لشركة العنود والمنتج أمير الأشمل ".

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الجميري

الفنان السعودي عبد الله الجميري وصف العمل بالمتمكن نصاً وإخراجاً مشيداً بالدور الذي تؤديه السينما في المجتمع اليوم. وأشار إلى أنه يجسد شخصية ناصر الشاب الذي عاش تحت إدارة أبيه حياة ثراء ورفاهية لتنقلب حياته بوفاة والده وتتحول إلى شيء من الكآبة والعذاب.

الهاشم

الممثل "محمد الهاشم" وصف تجربته بالمميزة والفريدة من نوعها، وقال عن "بعد الخميس" أنه عمل كوميدي اجتماعي مختلف وغير تقليدي. "فهو كوميديا ثرية وغنية وتربوية، تقدم رسائل جميلة وهادفة".

وأضاف: "دوري في العمل شاب اسمه سلطان، وهو شخص غير مبال، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب، وتتحول شخصيته من إنسان مستهتر إلى جاد، بعد تعرّضه لأزمة مالية.. أنا سعيد بهذه المشاركة، وبوجودي بين زملاء عرب، وأتوق لعرض الفيلم في بلادي السعودية، ومعرفة ردة فعل الجمهور بشكلٍ مباشر".

هذا ويمثّل العراق في الفيلم الفنان محمود التركي الذي يؤدي أغنية الشارة التي كُتبت بتميّز مع موسيقى ملائمة لروح الفكرة المطروحة في العمل.