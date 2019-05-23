بالفيديو- إطلاق "برومو" مسلسل "جِنّ" والعرض 13 يونيو على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شبكة NETFLIX المقطع التشويقي المطول لأول مسلسلاتها الأصلية العربية "جِنّ"، والذي من المقرر عرضه يوم الخميس 13 يونيو المُقبل.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الطلبة المراهقين العائدين من رحلة مدرسية إلى مدينة البتراء القديمة، وهي الرحلة التي ستغير حياتهم.

يتكون الموسم الأول للمسلسل من 5 حلقات مدة كل منها 30 إلى 45 دقيقة، وسيتم توفيرها بـ26 لغة لأكثر من 190 دولة و148 مشترك.

"جن" بطولة سلمي ملحس، حمزة عكاب، سلطان الخيل، عائشة شحالتوغ، ومن إنتاج شركة كبريت برودكشنز، وإخراج مير جان بو شعايا وأمين مطالقة.

