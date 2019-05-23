إيرادات الأربعاء.. "Aladdin" في الصدارة و"Avengers" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 22 مايو، إيراد قُدر بـ143 ألفًا و613 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 47 ألفًا و331 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 11 ألفًا و594 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 4 آلاف و675 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، ووصلت إيراداته لـ 4 آلاف و544 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 3 آلاف و625 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، بعدما حقق 3 آلاف و511 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "A Dog’s Journey" وحقق أمس 1889 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب "Backtrace" والذي حقق 1777 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Fighting with my family" بعد تحقيقه 1213 جنيهًا.