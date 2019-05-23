محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: دعمت الفنانة رانيا يوسف مستشفى" أبو الريش للأطفال"، وحرصت أن تلتقط صورًا مع الأطفال، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت رانيا:" أتبرعوا برسالة قيمتها 5 جنيهاُ تنقذوا بيها أطفال كتير". يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف خرجت من السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بعد توقف مسلسلها "مملكة إبليس"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا دعمت رانيا يوسف مستشفى أبو الريش للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.