أحمد صلاح حسني عن "أحمد عز وأمير كرارة ":" الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة، عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وجمعت الصورة الفنان أحمد عز والفنان أمير كرارة، وكتب عليها:"الجدعنة". يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني يشارك في مسلسل "حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد بدير، ووفاء عامر، جمال عبدالناصر، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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