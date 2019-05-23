ساندي توجه رسالة لجمهورها: "ما تحزنوش على حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ساندي رسالة لجمهورها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ساندي على الصورة:" اكتشفت بعد اللي شفته في حياتي إن العمر مش بيتقاس بالسنين العمر بيتقاس بالنجاحات، بإصرارك على تحقيق حلمك، بتجاهلك للحاجات اللي بتعوق حلمك وبتعطلك مهما كانت جميله ".

وتابعت ساندي:" واكتشف إن اللي باقي لك هو عملك سواء في الدنيا ولا في الآخرة فعلا ما تحزنوش على حاجه، احزنوا بس على الوقت اللي ضاع، ومش كتير يوم ولا اثنين".

واستكملت:" وانسوا وكملوا الناس بتيجى وبتروح ومستقبلنا اللي باقي، الحياة حلوة اوي للي عايشها صح".

جدير بالذكر أن أخر أغاني ساندي، كانت تحمل اسم "قلبين" من فيلمها "عيش حياتك" وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم