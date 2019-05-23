النجم جيفري راش يحصل على تعويض 36ر1 مليون دولار في قضية التشهير به

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- (د ب ا):
حصل الممثل الاسترالي الحائز على جائزة أوسكار جيفري راش على تعويض بقيمة 96ر1 ليون دولار استرالي ( 36ر1 مليون دولار أمريكي) عقب الفوز بقضية تشهير أقامها ضد صحيفة نشرت مقالات تتهمه بارتكاب تصرفات جنسية غير ملائمة.
وكان مايكل وينجني قاضي المحكمة الاتحادية في سيدني قد خلص الشهر الماضي إلى أن راش / 67 عاما/ تعرض للتشهير بسبب المقالات التي تم نشرها عام 2017، وقضت بتعويضه مبلغ 850 ألف دولار عن الأضرار العامة والمتفاقمة.
وأصدر القاضي اليوم قرارًا بتعويض الممثل 96ر1 مليون دولار عن الأضرار الخاصة التي تتعلق بالعائدات التي خسرها والفرص الاقتصادية التي سوف يفقدها في المستقبل بسبب تداعيات المقالات على سمعته.
وذكرت شبكة ايه بي سي أن مبلغ التعويض، الذي يبلغ أكثر من 8ر2مليون دولار إجمالا، يعد أكبر مبلغ تعويض يحصل عليه شخص في استراليا.
وكان راش قد قاضي صحيفة ديلي تلجراف التي يمتلكها قطب الإعلام روبرت مردوخ عام 2017 على خلفية نشرها مقالات تزعم أنه قام بالتحرش الجنسي بممثلة شابة شاركته في مسرحية " الملك لير" خلال عامي 2015 و 2016.
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