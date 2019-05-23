هكذا علق نجوم الفن على ارتفاع درجات الحرارة "الله.. الوطن.. التكييف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر عدد من نجوم الفن من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بنشر صور وفيديوهات تتعلق بشدة الحرارة، عبر حساباتهم الرسمية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز النجوم الذين علقوا على ارتفاع درجات الحرارة:

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو من فيلم" يوم ما لهوش لازمة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق هنيدي على الفيديو "بحب الصيف".

أحمد وفيق

كتب الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "اللي بيشتم الناس اللي بيحبوا الصيف ويدعوا عليهم، أنتم بجد ده على أساس إن الناس دي هم اللي جابوا الصيف، وزودوا الحرارة، ولا على أساس إن لو ما حبوش الصيف، الصيف مش هيجي؟ ولا الحر سيح دماغكم فبتخرفوا".

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منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة كوميدية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مكتوب عليها: "درجتين حرارة كمان وهتكلم خليجي".

محمد شاهين

كتب الفنان محمد شاهين تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "اظبطوا التكييفات على درجة حرارة 26، هيسقع المكان عادى جدا، عشان التكييفات ما تنفجرش، دي معلومة سمعتها مش متأكد من صحتها بس في كل الأحوال مش هخسر حاجة لو عملت كده".

فراس سعيد

نشر الفنان فراس سعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "الله، الوطن، التكييف".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ربنا مع كل من يعمل في الصحراء أو أماكن مكشوفة في درجة حرارة قد تصل للخمسين تحت الشمس الحارقة ومنهم فنانون وفنيون وعمال لا يملكون ترف الإلغاء أو التأجيل لأن الحلقات تذاع بالفعل".