فيلم Aladdin ...صور من العرض الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - انطلق العرض الأول لفيلم Aladdin علاء الدين في مسرح "إل كابيتان" في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

ويل سميث يفتتح فيلمه الجديد في الأردن ويزور مركز الحسين للسرطان



وحضر الافتتاح النجم العالمي ويل سميث، إضافة إلى نجوم الفيلم: مينا مسعود، ونعومي سكوت، حيث استقبلهم جمهورغفير قبل انطلاق العرض فالتقطوا معهم الصور التذكارية.



ويل سميث يرقص مع جيمس كوردن





وكان ويل سميث وجيمس كوردن، قد فاجآ المارة فى شوارع لوس أنجلوس بوصلة غنائية راقصة من فيلم "علاء الدين"، قبل طرحه للعرض بساعات، وذلك كان من ضمن تصوير فقرة من برنامج جيمس كوردن بعنوان The Late Late Show with James Corden .

فيديو : رسمياً ديزني تطلق برومو فيلم علاء الدين

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وارتدى ويل سميث ملابس الجنّي، بينما ارتدى كوردن ملابس النسناس، وقدّما عرضًا مميزًا سويًّا.

وكانت شركة Disney للإنتاج الفني والسينمائي، قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذي طُرح تجاريًّا عام 1992.



فيلم Aladdin



وفيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومي سكوت في دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمي ويل سميث الذي يؤدي دور شخصية Genie "الجنّي".



مينا مسعود يخاطب الشعب المصري

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وفي سياق متصل كان الممثل الكندي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين Aladdin، قد توجه لجمهوره المصري بمقطع فيديو تحدث من خلاله بلهجة مصرية خالصة.

مينا مسعود نجم فيلم ديزني الجديد



وقال مينا مسعود: "يا أهل مصر.. أهلًا.. أنا متحمّس جدًّا علشان تشوفوا فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة ديزني.. أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم ده، وأتمنى إنكو تحبوه على قد مانا حبيته وأنا بصوّره.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقد حظي الفيديو بإعجاب ملايين العرب، وبتعليقات كثيرة أشادت بدوره وتمنت له المزيد من النجاح في هوليوود.



فيلم "علاء الدين" في السعودية

تشهد دور العرض السينمائي في السعودية عرض فيلم Aladdin، يوم 24 مايو الجاري.