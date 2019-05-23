بالفيديو: القصبي يكشف لأول مرة كيف وقع الاختيار على الشخصية التي تجسد جهيمان في العاصوف

كشف الفنان ناصر القصبي، كواليس اختيار القائمين على مسلسل العاصوف لشخصية “جهيمان” التي يجسدها الفنان يعقوب الفرحان.

وقال القصبي خلال استضافته على برنامج “مجموعة إنسان” التي يقدمه الإعلامي علي العلياني: “قبل يعقوب جائنا مجموعة صور للممثلين، لكن وقع الاختيار على أحدهم بسبب مستوى تقاطيع الوجه كأنك تشوف الشخصية الحقيقية أمامك إضافة نظراته الحادة”.

وأوضح القصبي، أنه لم يكن يعرف هذا الممثل في السابق، قائلا: “بعد الميك أب ورسم التفاصيل أصبح هو “جهيمان”.

وأضاف: حينما حاولنا تجربة الأداء التمثيلي معه فوجئنا بأن إمكانياته متواضعة فزعلنا وقعدنا “نلطم” لأن الشخصية إن لم تكن قريبة المشاهد ما راح يتفاعل معاها، بعدين وقع الاختيار على يعقوب.

وبين القصبي أنه كان قلقل، وخلال تجربة البروفات الأولية كان أكثر ممثل يركز عليه هو يعقوب.