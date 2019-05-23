الأجندة السينمائية لعيد الفطر بين الأكشن والكوميديا

مع اقتراب نهاية سباق الدراما الرمضاني، تبدأ بوادر العروض السينمائية لعيد الفطر بين الأكشن والمغامرة والكوميدي والغموض.

يحل الفنان محمد سعد بلون كوميدي جديد في فيلمه "محمد حسين" ،وحمل الأفيش الخاص بالفيلم وجوه عديدة لسعد مما يثير فكر المشاهد عن أحداث الفيلم ودوره فيه.

الفيلم من بطولة فريال يوسف، أنعام سالوسة، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، ومن تأليف:شريف عادل، وإخراج:محمد علي.

وكانت آخر عروض سعد السينمائية كان من خلال فيلم الكنز الذي تم عرضه في 2017، وحمل كوكبة كبيرة من نجوم

السينما أبرزهم:محمد رمضان، هند صبري، روبي ، أمينة خليل.

ويعود الفنان رامز جلال للساحة السينمائية بعيدًا عن مقالبه من خلال فيلم "سبع البرُمبة"، وحمل أفيش الفيلم 3 شخصيات مختلفة يؤديها رامز، مما يتيح للمشاهد مساحة خيالية لمشاهدته في أكثر من دور مختلف.

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ويأتي اللون الحربي والتاريخي في السينما لهذا العام بأضخم عمل فني من حيث الإنتاج وعدد الممثلين وهو "الممر" الذي يحكي تاريخياً عن حكايات قوات الصاعقة

بداية من النكسة وحتى بدايات حرب الاستنزاف.

الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، هند صبري، أمير كرارة، إياد نصار، من تأليف وإخراج:شريف عرفة.

ويحل الفنان أمير كرارة في منافسة العيد بعد سلسلة كلبش الرمضانية بفيلم "كازبلانكا"الذي يتم تصويره في المغرب، في أحداث تتصف بالمغامرة والتشويق يقودها أمير مع عدد من الفنانين وأبرزه"غادة عادل، عمرو عبدالجليل، الممثل التركي خالد إرجنتش، إياد نصار.

ومحبي حكايات الاغتيال لهم نصيب من المشاهدة من خلال فيلم "حملة فرعون" الذي يقوم ببطولته الفنان"عمرو سعد، النجم الأمريكي مايك تايسون، محمد لطفي، روبي، حمدي المرغني، سوزان نجم الدين، من تأليف: كريم حسن بشير، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.