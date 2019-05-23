بالفيديو.. البرومو الرسمي لـ "ترميناتور دارك فايت"

طرحت الشركة العالمية باراماونت بيكتشرز عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، البرومو الرسمي لفيلم "ترميناتور دارك فايت". يذكر أن فيلم "ترميناتور دارك فايت" بطولة كل من ماكنزي ديفيس، أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، بريت آزار، ناتاليا رييس، جابرييل لونا، ديجو بونيتا، ستيفن كري، من ماكنزي ديفيس، أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، بريت آزار، ناتاليا رييس، جابرييل لونا، ديجو بونيتا، ستيفن كري،تاباتا سيريزو، بيورن فرايبرج، سامانثا كوجلان، ماريو دي لا روزا، أرليت توريس، تريستان أولوا، نيك ويتمان، جيمس باريسكال، بيتر شولر، بيتر أورموند، لورنا براون، و من تأليف جيمس كاميرون، و إخراج تيم ميلر. Advertisements

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