في عيد ميلاده الـ 31.. تعرف على أهم محطات حياة محمد رمضان

يحتفل اليوم النجم محمد رمضان بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ31 ، فهو من مواليد يوم الاثنين الموافق 23 مايو من عام 1988، وقد بدأ نشاطه الفني عام 2004.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم محمد رمضان:-
1- ولد النجم محمد رمضان بمحافظة الجيزة، وترجع أصوله إلي محافظة قنا، وهو الأصغر بين أشقته.
2- نجح الفنان محمد رمضان في الانضمام لمدرسة الكرة بنادي الزمالك عندما كان في الصف الإعدادي، و لكنه ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية.
3- بدأ الفنان الموهوب محمد رمضان التمثيل مبكرًا في مسرح المدرسة، و شاهده الناقد أحمد عبدالحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع والدته بأن يواصل تعليمه في
4- تزوج الفنان الشامل محمد رمضان مرتين، الأولى في عام 2008، و استمرت لمده 4 سنوات، و لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال في عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى حنين، و تزوج الفنان محمد رمضان للمرة الثانية في نفس العام من السيدة نسرين عبدالفتاح، و رزق منها بطفلين هما: علي و كنز.
5- من أهم أعماله في عالم السينما و المسرح و التلفزيون:"قاعدين ليه"، "حمادة يلعب"، "السندريلا"، "أولاد الشوارع"، "حنان و حنين"، "رامي الاعتصامي"، "الهاي سكول"، "في أيد أمينة"، "هانم بنت باشا"، "احكي يا شهرزاد"،
6- دخل النجم محمد رمضان عالم الغناء حيث قدم العديد من الأغاني الناجحة و التي حازت على إعجاب العديد من المستمعين و من أبرز أغانيه: "أقوي كارت في مصر"، "نمبر وان"، "الملك"، "مية مسا"، "هتولع"، "جيشنا صعب"، "مافيا"، "فيرس"، "القمر".
7- نال النجم محمد رمضان على العديد من التكريمات و الجوائز طوال مسيرته الفنية منها: جائزة النيل عن مسلسله نسر الصعيد، كما كرمه مهرجان كريستال أوارد، كما أشاد به لورانس العرب عمر الشريف، و صرح أنه اختار الفنان محمد رمضان ليكمل مسيرته الفنية.
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