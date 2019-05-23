في عيد ميلاده الـ 31.. تعرف على أهم محطات حياة محمد رمضان

يحتفل اليوم النجم محمد رمضان بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ31 ، فهو من مواليد يوم الاثنين الموافق 23 مايو من عام 1988، وقد بدأ نشاطه الفني عام 2004.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم محمد رمضان:-

1- ولد النجم محمد رمضان بمحافظة الجيزة، وترجع أصوله إلي محافظة قنا، وهو الأصغر بين أشقته.

2- نجح الفنان محمد رمضان في الانضمام لمدرسة الكرة بنادي الزمالك عندما كان في الصف الإعدادي، و لكنه ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية.

3- بدأ الفنان الموهوب محمد رمضان التمثيل مبكرًا في مسرح المدرسة، و شاهده الناقد أحمد عبدالحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع والدته بأن يواصل تعليمه في

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معهد الفنون المسرحية.

4- تزوج الفنان الشامل محمد رمضان مرتين، الأولى في عام 2008، و استمرت لمده 4 سنوات، و لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال في عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى حنين، و تزوج الفنان محمد رمضان للمرة الثانية في نفس العام من السيدة نسرين عبدالفتاح، و رزق منها بطفلين هما: علي و كنز.

5- من أهم أعماله في عالم السينما و المسرح و التلفزيون:"قاعدين ليه"، "حمادة يلعب"، "السندريلا"، "أولاد الشوارع"، "حنان و حنين"، "رامي الاعتصامي"، "الهاي سكول"، "في أيد أمينة"، "هانم بنت باشا"، "احكي يا شهرزاد"،

"أيام الحب و الجنون"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "إحنا الطلبة"، "في إيه يا مصر"، "ساعة ونص"، "الألماني"، "عبده موته"، "حصل خير"، "كايروكا"، "قلب الأسد"، "رئيس جمهورية نفسه"، "ابن حلال"، "واحد صعيدي"، "استيفا"، "شد أجزاء"، "أهلا رمضان"، "الأسطورة"، "لا سحر ولا شعوذة"، "الكنز"، "جواب اعتقال"، "آخر ديك في مصر"، "نصر الصعيد"، "الديزل".

6- دخل النجم محمد رمضان عالم الغناء حيث قدم العديد من الأغاني الناجحة و التي حازت على إعجاب العديد من المستمعين و من أبرز أغانيه: "أقوي كارت في مصر"، "نمبر وان"، "الملك"، "مية مسا"، "هتولع"، "جيشنا صعب"، "مافيا"، "فيرس"، "القمر".

7- نال النجم محمد رمضان على العديد من التكريمات و الجوائز طوال مسيرته الفنية منها: جائزة النيل عن مسلسله نسر الصعيد، كما كرمه مهرجان كريستال أوارد، كما أشاد به لورانس العرب عمر الشريف، و صرح أنه اختار الفنان محمد رمضان ليكمل مسيرته الفنية.