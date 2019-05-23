نجوى كرم تلتقي جمهورها في مهرجان موازين

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي في العاصمة المغربية الرباط، ضمن فعاليات المهرجان الموسيقي الكبير "موازين". من المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء 28 يونيو، ويبدأ في تمام الساعة الـ10 على مسرح فضاء النهضة. 28 يونيو، ويبدأ في تمام الساعة الـ10 على مسرح فضاء النهضة. Advertisements مهرجان موازين يعد من أهم المهرجانات الموسيقية في المغرب، ويضم أشكالًا موسيقية متعددة من مختلف دول العالم العربي، منها مصر والإمارات ولبنان، ويضم هذا العام كبار نجوم الوطن العربي، أبرزهم: كارول سماحة، عاصي الحلاني، محمد عساف، ميريام فارس.

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