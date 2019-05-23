كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. تفاصيل جديدة في مسلسل باب الحارة الجزء العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اليوم الحلقة 18 من المسلسل السورى الأشهر فى الوطن العربى "باب الحارة"، والذى يعرض منه حاليا الجزء العاشر .

ويحمل هذا الجزء اسم "حارة الصالحية"، ويشهد تغيير فى بعض الأحداث فيعود "أبوشهاب" إلى الحارة مرة أخرى بعد هروبه منها أثناء قصف الاحتلال الفرنسي لها.

هذا الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" يشهد دخول المدنية والتطور بعض المنازل، حيث دخلت التليفونات والكهرباء المنازل فى الحارة، كما يشهد هذا الجزء ظهور أخ توأم للإدعشري والذي كان يعيش خارج البلاد .

ويقوم ببطولة المسلسل نجاح سفكونى، ونظلى الرواس، ومرح جبر، ويامن حجلى، وتيسير إدريس، وعلى كريم وجوان الخضر وأمانى الحكيم، ومحمد الشماط وهدى شعراوى، وعادل على، وتأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.