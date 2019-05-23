كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. طلقة حظ الحلقة 17 مصطفى خاطر يرث 120 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل " طلقة حظ"، بإخلاء سبيل عبد الصبور "مصطفى خاطر"، من النيابة ويذهب لصديقه عباس " محمد أنور" فى المستشفى لإبلاغه أنهم أخذوا براءة.

وخلال الأحداث يذهب عبد الصبور إلى منزل أسرته ليجد أنه تم بيعه و طردت أسرته من المنزل، ليذهب إليهم للعيش بمنزل حسن " خالد أنور " خطيب شقيقة "عبد الصبور"، وتطلب زوجته "سلوى" أيتن عامر الطلاق منه، حيث يلجأ "عبد الصبور" للتجول بالشوارع مع صديقه "عباس" و البحث عن عمل لهما و يجد عبد الصبور مكان فى قهوة ويعمل به، وتنتهى أحداث الحلقة بقدوم محامى زوجته القتيله و يبلغه انه ورث 120 مليون دولار .

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.