كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. ياسمين عبد العزيز مستمرة في تصوير "لآخر نفس" لنهاية رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النجمة ياسمين عبدالعزيز، إنها مستمرة في تصوير مشاهدها ضمن مسلسل "لآخر نفس" حتى نهاية شهر رمضان، وأعربت ياسمين عبدالعزيز فى تصريحات صحفية، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها حول المسلسل المعروض في الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنه حقق نسبة مشاهدة عالية فور عرض حلقاته الأولى.

وأطلت ياسمين عبد العزيز بثوب جديد في أحداث المسلسل، حيث فاجأت الجمهور بأدائها المختلف بشخصية سلمى، تلك المرأة التي قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وفي رحلتها للبحث عن قاتل زوجها تصدم بحقائق تجعلها تدخل إلى عالم الإرهاب والقتل.

يشارك في بطولة المسلسل فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهند عبدالحليم، ومراد مكرم، ووهبة عبدالغني، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.