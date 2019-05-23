كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقات الجديدة من "حدوتة مرة" و"الزوجة 18" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر "الخليج 365 الفني" تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات "حدوتة مرة" و"الزوجة 18" وهم من إنتاج Viu Original.

"حدوتة مُرّة"، مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض، وتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.

ملخص لأهم الأحداث من الحلقات:

الحلقة 12 : ماما مروة أم لا يُستهان بها فلقد باعت أطفالها من قبل، فماذا ستفعل بأطفال الملجأ؟

الحلقة 13 : يبدو ان ظهور محمود الحلوجي سيجلب المتاعب لمروة من جديد.

الحلقة 14 : ما السر وراء انزعاج مروة سلطان من علاقة دينا بأحمد؟ وما الذي تخطط له؟

الحلقة 15 : رنا وقعت في حب كريم و دينا في حب احمد.. تُرى ما رد مروة على ذلك؟

الحلقة 16 : عبد العظيم يظن ان الدنيا ستحلو له عندما رأى مُرة من جديد بعدما جعلها مروة سلطان. هل ستخيب ظنونه؟

الحلقة 17 : مروة تمحي كل من يعيق مخططاتها وهذا ما ستفعله مع عبدالعظيم وما هي الأمور التي تأخذها في الحسبان لكي يمشي الدكتور رياض على خطتها.

الحلقة 18 : ما السر وراء زيارة طارق المفاجئة للملجأ، و هل سيكشف اعمال مروة المشبوهة؟

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة 19 : يبدو ان الماضي يلاحق مروة خاصة بعد مقابلتها لـ فتحي و حنان من جديد ، فهل سيتعرف الجميع على مُرة السيد غراب.

الحلقة 20 : دفاتر مُرة القديمة تبدأ بالظهور واحدة تلو الأخرى ويبدو انها ستدمر حياة "مروة سلطان"

الحلقة 21 : الجميع بدأ في فك شباك مروة سلطان من حوله ، لكن ماذا ستفعل مروة نفسها لفك شباك محمود الحلوجي عنها؟

الحلقة 22 : هل ستنجح مروة سلطان في تدمير طارق التميمي ؟ ام انها ستنصب الفخ وتقع فيه!

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"الزوجة 18"، مسلسل كوميدي من بطولة حسن الرداد، يحكي عن المغامرات الرومانسية التي يعيشها زير نساء مشهور والتدابير غير المألوفة التي يعتمدها لإيقاع الفتيات في شِراك غرامه، ولكن تتبدّل الأحوال عندما تكتشف آخر ضحاياه حقيقته فتقرّر تلقينه درساً لا ينسى يجعله يستوعب قيمة الحب الحقيقي.

ملخص لاهم الاحداث من الحلقات:

الحلقة ١٦

إهمال حمزة في الشركة يتسبب له بمشكلة كبيرة جدا، هل يحتملها؟

الحلقة ١٧

عيد ميلاد حمزة مناسبة جميلة ولكن بالنسبة لشهيرة أهم بكثير، فهي تود استغلالها لأقصى درجة

الحلقة ١٨

محاولات حمزة لكسب قلب فريدة غير موفقة.. ولكن ما رأي فريدة فيها؟

نبذة من الحلقات التى لم تعرض بعد:

الحلقة ١٩

خسارة كبيرة جدا لعائلة حمزة الجبالي.. وللأسف من الصعب تعويضها

الحلقة ٢٠

موت حمزة يجعل أقرب الناس إليه يتصرفون بشكل غير متوقع.. ولكن هذه أهون المشاكل فالقادم أخطر

الحلقة ٢١

ظهور خميس السبتاوي سيكون مفاجأة كبيرة لكن ما يليها سيكون أكبر بكثير

الحلقة ٢٢

ظهور وصية غير متوقعة لحمزة. ما هي الوصية وهل لها أي تأثير عليهم؟