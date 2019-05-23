كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أبو جبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "أبو جبل" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان مساء اليوم وتحديدا في تمام الساعة التاسعة والنصف على شاشة "أون إي".

وتعاد للمره الاولى في تمام الساعة الخامسة فجراً، وتعاد للمره الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.