مسلسل أبو جبل 17 رمضان 2019

مسلسل أبو جبل الحلقة17 من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.