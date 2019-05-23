كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل أبو جبل 17 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل أبو جبل، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة حيث يقوم حسن الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان في اقناع الشركات التي كان يتعامل معها غي التعاون معه من جديد.
مسلسل أبو جبل الحلقة17 من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.