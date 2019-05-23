كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة 17.. سكسكة تهرب من دار المسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يعرض على قناة "الحياة"، بإثارة سكسكة شغب كبير فى دار المسنين التى تم ايداعها فيها، حيث قامت بضرب كل المتواجدين فيها واستنجد مدير الدار بمرعى ولكن يرفض عمل أى شيء "مرعى" – حجاج عبد العظيم - لأهل الحارة أن سكسكة سافرت ولن تعود مرة أخرى لتبدأ الاحتفالات الصاخبة فى الحارة.

تبدأ شويكار" – بوسى - وابنها "كاظم" – أمير المصرى – فى التقرب من بيسة وأهلها فى المدرسة بتغيير معاملتهم تماماً، وفجأة يشتكى كل التلاميذ والعاملين بالمدرسة من اصابتهم بحالة تسمم بسبب تناولهم أكل "سماح" – ايمان سيد – التى اعترفت بدورها لـ"بيسة" أن القشدة التى قدمتها كانت فاسدة ولكن لم تلومها بيسة وتؤكد لها أن كل البشر معرضين للخطأ وتعاملها بلطف.

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كاظم يتقرب من بيسة ويقوم بتعطيل تاكسى مرعى التى تركبه بيسة للعودة إلى منزلها بعد المدرسة ليظهر أمامهما ويعرض توصليهما ويوم عن يوم يضيفها على فيس بوك ويحصل على رقم موبايلها ويمر الوقت، فيما يستقبل مرعى مكالمة من دار المسنين يخبروه بأن بيسة أصبحت هادئة بعد اعطائها حقنة مخدرة ولكن المفأجأة ان سكسكة تتسلق سور الدار ويتزل للهروب ويراها مدير الدار.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.