بالصور: ريم خوري من ملكة جمال لبنان إلى ممثلة في "الكاتب"

خطفت الشابة ريم خوري الأضواء بدور "تمارا" في مسلسل "الكاتب" مع باسل خياط ودانييلا رحمة. ورغم أن تمارا قتلت في الحلقة الأولى، إلا أنّ القصّة كلها تدور حولها، وقد ظهرت في عدّة مشاهد، بدت فيها متمكّنة من أدائها. Advertisements ريم مواليد عام 1994 في بيروت وهي وصيفةً ثالثة لملكة جمال لبنان للعام 2017 شاركت ببعض الأفلام القصيرة منها فيلم ‘The Lovebird Syndrome’ وهو من إخراج ماريان طوق، كما شاركت مسلسل البيت الأبيض عام 2018 . ريم خطفت الأنظار بجمالها وبقوّة أدائها وتوقّع لها كثيرون نجومية واعدة.

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