بالصور: زوجة معتصم نهار تخطف الأضواء بجمالها وهذا ما قالته عن زوجها

يحقق الممثل السوري الشاب معتصم نهار نجاحاً كبيراً في مسلسل "خمسة ونص"، ويخطف الأضواء بدوره الذي شهد انقلاباً منذ الحلقة الخامسة عشر.

معتصم الذي أسر قلوب الفتيات بوسامته، متزوّج منذ العام 2015 من السيدة لين، وهي بعيدة عن مجال الإعلام، تتمتّع بجمال أخّاذ، ولديهما طفلة اسمها ساندرا.

لين خطفت الأضواء، إذ حرص معجبو الفنان على تناقل صورهما معاً، رغم أن معتصم يفضل إبقاء عائلته بعيداً عن الأضواء.

وكانت لين قد صرّحت في لقاء إذاعي قبل فترة بأن زوجها رجل شرقي ولا يحب أن يكون الرجل الثاني بحياة المرأة.

ووصفت لين زوجها بالمرتب والنظيف، وأوضحت أنه يقوم بترتيب حاجاته بنفسه ولا يطلب من أحد أن يقوم بذلك، ويحب أن يكون المنزل نظيفاً ومرتباً بشكل دائم.

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وقالت لين أن معتصم يستيقظ بحالة من الرواق والهدوء حيث يشرب النسكافيه ويستمع للسيدة فيروز والضحكة لا تفارق وجهه في المنزل.

ولفتت لين إلى أن معتصم لا يتأخر في الاستيقاظ حتى لو لم يكن لديه تصوير،وأنهما يستيقظان سوياً و يشربان القهوة معاً.

ونوهت لين بأنها تثق بمعتصم بشكل كبير، وهو كذلك، وبالتالي لا تغار عليه ولا تراقبه ولا تتابع جواله أو تتفقده رغم كثرة المعجبات، لافتةً إلى أنها تكون سعيدة عندما يكون حوله الكثير من المعجبين و المعجبات.

وقالت لين : " معتصم شخص مهذب جداً ومحترم بشكل كبير ويخاف على بيتنا وعائلتنا وعلى سمعته، وأنا واثقة بنفسي وبه، و بالتالي لا شيء يدعوني لمراقبته أو تتبعه ".