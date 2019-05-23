عمرو أديب يسخر من مسلسل ياسمين صبري الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب مسلسل “حكايتي”، الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وتلعب بطولته الفنانة ياسمين صبري.

أديب كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “مسلسل حكايتى بيدينى الإحساس إن مصر كلها قد الدوحه ممكن تقابل نفس الشخص صدفه ٣ مرات في اليوم”.

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الإعلامي المصري أضاف: “ميلودراما اقوي من الراحل حسن الامام بس عالعموم في ناس كتيره راضيه وسعيده بكل الصدف دي ويا محاسن الصدف”.

ويشارك في بطولة مسلسل “حكايتى”، ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرج، ويعرض العمل على قنوات CBC، DMC، ONE.

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني من قسوة أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.