ريهانا تدشن علامة أزياء جديدة

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت المطربة والنجمة الأمريكية ريهانا المولودة فى باربادوس عن علامة تجارية جديدة للأزياء، وقالت، فى مؤتمر صحفى، “أسلوبى سيكون مختلفا وغير تقليدى لأننى لا أنتمى لهذه الصناعة”، وأضافت أنها تأمل أن تقدم “رؤية جديدة للموضة”.
ونُظم عرض للأزياء فى متجر بحى ماريه فى باريس شمل سترات باللون الأبيض أو البيج وأثواب تكشف عن الأكتاف أو بتصميمات مشابهة للسترات، وتضم المجموعة أيضا ملابس للرجال شملت سترات من قماش الجينز ومعاطف.
وكانت ريهانا قد تصدرت غلاف مجلة Vogue في نسختها الاسترالية، مؤخرا، لعدد شهر مايو 2019، حيث ظهرت النجمة العالمية في جلسة تصوير حملت طابع أنثوي وأظهرت مدى ثقتها بنفسها.
النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، أجرت حوارا مع المجلة العالمية، حيث سلط الضوء على مجهودات ريهانا مع رئيسة وزراء أستراليا السابقة جوليا جيلارد في مجال تعليم، والحديث عن ريهانا كونها أول سفيرة للاهتمام بشئون التعليم حول العالم خاصة أنها لم تكمل دراستها.
وأصبحت النجمة العالمية ريهانا مهتمة في الآونة الأخيرة بالترويج لماركتها العالمية Fenty والتي أبعدتها عن الغناء بشكل كبير بعد آخر البوماتها Anti التي طرحتها في 2016.
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