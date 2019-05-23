بعد تصويره.. كيم كاردشيان تعرض طفلها الجديد للخطر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، تعرض طفلها الرابع والأخير للحطر، فبعد أن نشرت كيم صورة لطفلها الرابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو نائم في فراشه، تلقت وابل من الانتقادات وذلك بسبب خطورة الوضع الذي ينام عليه الطفل الرضيع.

وذكر حساب يحمل اسم دكتور “ستيف كارول” قائلا: يرجى الحذر من وضع أي حشوات جانب الرضع، سواء دمية قطنية، أو وسادة، أو بطانية، حتى لا تعرضه للخطر، لقد حاولت إنعاش الكثير من الأطفال الذين لقوا حتفهم بهذه الطريقة، وفشلت.

وفي الوقت نفسه أكد حديثه حساب ثاني باسم “دكتور جين تراتينبرج”، طبيبة أطفال، نفس الأمر والتي كتبت: تهانينا على طفلك الجديد، كطبيبة أطفال أريد فقط أن أنصح الآباء بمعرفة أفضل طريقة للحد من خطر الموت المفاجئ للرضع، وهو النوم على ظهره، واستخدام فراش صلب دون بطانيات إضافية أو الوسائد أو المصدات ولا حتى اللعب مهما كانت غالية الثمن.