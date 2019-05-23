جيرارد باتلر يبدأ تصور فيلمه الجديد فى ماليبو.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والممثل الأمريكي جيرارد باتلر، تصوير فيلمه الجديد الذذي يحمل اسم Snow Ponies فى ماليبو بكاليفورنيا، وظهر باتلر وهو يصور المشاهد الأولى من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة وعلى إحدى الطرق النائية فى ماليبو.

وفي نفس السياق، ينتظر باتلر عرض فيلمه الجديد “Angel Has Fallen” والذى يشارك جيرارد باتلر بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاي، وتدور أحداث العمل حول عميل سرى يدعى (مايك بانينج) يشتبه به فى محاولة اغتيال الرئيس.

وعلى جانب أخر، تم نقل النجم والممثل الأمريكي الشهير جيرارد باتلر، مؤخرا، لأحد المستشفيات العامة خلال تواجده بجمهورية الدومنيكيان بعد تعرضه لأزمة انسداد شرايين بالقلب.

وكان النجم العالمي الشهير قد تواجد بجمهورية الدومنيكان دعما منه لمشروعه الخيري الذي يسهم في الفقراء بالدول اللاتينية، وقد نشر لقطات له برفقة مجموعة من الأطفال على حسابه الخاص على موقع انستجرام.