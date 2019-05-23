نادين نجيم بـ"خمسة ونص".. من قصي خولي لمعتصم النهار وانتقادات المُتابعين تتزايد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار انتقادات عديدة، بسبب رتابة الأحداث وعدم ترابطها، بالإضافة لقصص الحب المُبالغ فيها التي يتضمنها ًالعمل، وكأنه كليب رومانسي وليس مسلسلًا دراميًا!

ولعل التغيير الوحيد الذي طرأ على أحداث المسلسل منذ ما يقارب حلقتين هو تحول قصة الحب من بيان "نادين نجيم" وغمار "قصي خولي" إلى بيان وجاد "معتصم النهار"، فبعدما كانت مشاهد الحب الواضحة تجمع بطلة العمل الدكتورة بيان وغمار في الحلقات الـ15 الأولى، انقلب الأمر بشكل مفاجيء، وباتت جميع مشاهد الحب "وإن كان حبًا مخفيًا يعتمد على النظرات وبعض اللعب في الكلمات"، تجمع بين بيان وجاد.

الانتقال الغريب في قصة الحب وتحويلها بشكل سريع ولأسباب غير مقنعة كانشغال غمار عن بيان وهو الأمر الاعتيادي في الحياة الطبيعية خصوصًا أن غمار بصدد أن يشغل منصبًا سياسيًا مهمًا، ومرافقة جاد لبيان بكافة خطوتها؛ لأنه الحارس الشخصي لها، لم يلق ترحيبًا وقبولًا بين الجمهور والذي يرى أن الأسباب غير مقنعة والتحول غير مبرر، وان المشاعر ليست سهلة لهذا الحد.

وبالرغم من تصريح مخرج العمل فيليب أسمر أن بيان لن تقع بحب جاد كما هو متوقع، إلا أن الحلقة الـ17 والتي عرضت يوم أمس احتوت على مشهد وصفه العديد بالغزل غير الصريح وتلميح من بطلة العمل انها بدأت فعليًا تقع بحبه.

وهو المشهد الذي تسأل فيه بيان حارسها الشخصي جاد عن ابنة خالته مؤكدة ان الأخيرة تحمل مشاعر حب لها، مستطردة أن الغرام واضح بعينيها، حيث بدا واضحًا فيه أن بيان هي من حملت هذه المشاعر لجاد.

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يُشار إلى أن عددًا من الجمهور طالب الفنانة نادين نجيم الخروج من عباءة الفتاة الجميلة والتي يخوض الشباب حروبًا من أجلها، وهو التعليق الذي رفصته الفنانة ولم تتقبله.