فادي أندراوس يحضّر لأغنية غريبة جدًا.. ويتحدث عن أعماله في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني، فادي أندراوس، الذي يظهر في مسلسل "الحب الأسود" خلال رمضان الجاري عن تحضيره لأغنية غريبة جدًا في كل عناصرها وتفاصيلها ساعيًا إلى تحقيق حالة مختلفة في الأغنية، كما كشف عن شركائه في هذا المشروع.
وأعرب أندراوس خلال لقائه مع "فوشيا" عن حبه للإخراج والتمثيل والغناء، معربًا عن سعادته بخصوصية كل تجربة، وبردود الفعل التي يراها من قبل الجمهور على كل تجربة.
وردّ الفنان على تعدد مشاركاته الفنية واختصاصاته، مؤكدًا أنه يحمل مسؤولية أي عمل يقدمه، ويبذل جهدًا كبيرًا خطوة بخطوة إن كان كممثل او كمطرب أو كمخرج.
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