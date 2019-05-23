شكرا لقرائتكم ماذا قال والد الممثل المصري في الفيلم العالمي علاء الدين عن ابنه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ظهوره في الفيلم العالمي علاء الدين لديزني وبزوع نجمه كممثل عالمي، أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في مصر، اتصالا هاتفيا مع والد الممثل المصري مينا مسعود، الذي أدى في الفيلم دور علاء الدين مع الممثل الشهير ويل سميث وناعومي سكوت.

مينا مسعود ولد في مصر في 17 سبتمبر 1991، وهاجر مع أبويه إلى كندا، وتعلم وأقام هناك وحصل على الجنسية.

مينا مسعود

لعب مينا دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دور في مسلسل "نيكيتا" في الموسم الأول.

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وقالت الوزيرة المصرية إنها تواصلت هاتفيا مع "صفوت مسعود " والد الفنان "مينا مسعود"، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه مينا في مشواره الفني، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

وقال والد مينا للوزيرة خلال الاتصال الهاتفي إنهم مصريون حتى النخاع، وحرصوا على تربية ابنهم على حب مصر ومعرفة أصوله والتمسك بجذوره، مشيرا إلى أن مينا ظهرت موهبته خلال مشاركته بأنشطة المدرسة، وتم استدعاؤه للمدرسة لإخباره بحجم الموهبة التي يتمتع بها نجله.

وأضاف أن مينا قرر خوض واقتحام المجال الفني، وثابر وشارك في مسابقة للفوز بالدور في فيلم "علاء الدين" من بين الكثير من المتقدمين، ونجح في الحصول على هذا الدور، مضيفا أن ابنه فخور جدا بمصريته، ويشعر بالسعادة عند حديثه باللغة العربية، خصوصا المصرية.

وأكدت الوزيرة المصرية لوالد مينا أنها تشجعه في مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، ومؤكدة أن مينا من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل والتي عكست صورة إعلامية إيجابية لمصر عالميا.