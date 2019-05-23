"نتفليكس" تُطلِق المقطع التشويقي لأول مسلسل عربي

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت منصة NETFLIX المقطع التشويقي المطول لأوّل مسلسلاتها الأصلية العربية، بعنوان جِنّ. وجاء في البيان الترويجي للعمل: "القوا نظرةً أولى إلى الدراما السحرية التي تحدث بعد أن تعود مجموعة من الطلبة المراهقين من رحلة مدرسية إلى مدينة البتراء القديمة، ومعهم أكثر من مجرد ذكريات جميلة. ولكن تمسكوا جيداً... سوف تكون رحلة خطيرة. "



وأعلنت البيان أنه سيتم إطلاق المسلسل حصرياً على منصة NETFLIX العالمية يوم الخميس في 13 يونيو المقبل. مشيراً إلى أن الموسم يتألف من خمس حلقات مدة كل منها 30 - 45 دقيقة. ستكون متوفرة في 26 لغة لأكثر من 190 دولة و 148 مليون مشترك حول العالم.

ويتناول العمل قصة فتاة تُقدِم من غير قصد على تحرير جنّي في صورة فتى مراهق. فيصبِح العالم تحت تأثير شرّ غابر يهددّ العالم بأسره. وتصل حياة مجموعة من طلاّب المدرسة الثانوية على حافّة الدمار بسبب الجنّي الذي يطلب مساعدتهم، أما المدرسة الثانوية، فلن تعود أبدًا لسابق عهدها.

يُذكر أن العمل من إنتاج شركة كبريت برودكشنز، وإخراج مير جان بو شعايا وأمين مطالقة. ويجمع طاقماً تمثيلياً عربياً متكاملاً بينهم سلمي ملحس، حمزة عكاب، سلطان الخيل، عائشة شحالتوغ.

فيما يلي رابط الفيديو الترويجي: