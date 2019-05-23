شكرا لقرائتكم خبر عن باب الحارة .. تعرف على التفاصيل الجديدة بالجزء العاشر من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم الحلقة 18 من المسلسل السورى الأشهر فى الوطن العربى "باب الحارة"، والذى يعرض منه حاليا الجزء العاشر .

ويحمل هذا الجزء اسم "حارة الصالحية"، ويشهد تغيير فى بعض الأحداث فيعود "أبوشهاب" إلى الحارة مرة أخرى بعد هروبه منها أثناء قصف الاحتلال الفرنسي لها.

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هذا الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" يشهد دخول المدنية والتطور بعض المنازل، حيث دخلت التليفونات والكهرباء المنازل فى الحارة، كما يشهد هذا الجزء ظهور أخ توأم للإدعشري والذي كان يعيش خارج البلاد .



باب الحارة 10

ويقوم ببطولة المسلسل نجاح سفكونى، ونظلى الرواس، ومرح جبر، ويامن حجلى، وتيسير إدريس، وعلى كريم وجوان الخضر وأمانى الحكيم، ومحمد الشماط وهدى شعراوى، وعادل على، وتأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.