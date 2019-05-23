شكرا لقرائتكم خبر عن "نقوم ناسيين".. يسرا الهوارى تغنى لأول مرة فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة يسرا الهوارى لشد الرحال إلى سويسرا، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى مدينة جنيف، وذلك على مسرح قصر الحمراء فى تمام الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل، وتأسر جمهورها الأوروبى بأغنيات ألبومها الجديد "نقوم ناسيين".

وحفرت يسرا الهوارى اسمها فى مجال الموسيقى البديلة بمصر باعتبارها أول عازفة إكورديون تعتمد على هذه الآلة فى مشروع غنائى خاص، وعرفت منذ سنوات بأغنيات "السور" و"مين ميحبش جيسيكا"، وحتى أغنية فيلم فتاة المصنع "ببتسم"، ونجحت مؤخرًا فى خوض تجربة التمويل الجماهيرى لألبومها الأول "نقوم ناسيين"، والذى تولى الجمهور نفسه إنتاجه وتمويل عمليات تسجيله عبر تجربة "الكراود فاندينج".