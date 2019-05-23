شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى 17.. الصدفة تجمع بين على وداليدا مرة أخرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفة جمعت بين "داليدا" ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى "على" داخل فيلا "صقر البارون" وتوالت الأحداث بأن "داليدا" أحضرت طعاما أعدته بنفسها لـ"صقر البارون"، وعرض عليها الزواج من حفيده، لكنها أخبرته بأنها لا تفكر في الزواج، وأنها تسخر كل جهدها لعملها، وهى لا تدرى أن حفيده هو "على" الذى أحبته.

ويجلس "البارون" مع مع حفيده "على" يتغزل فى تلك الفتاة الجميلة التي تقوم على مراعاته وخدمته، ويطلب منه أن يراها، لكن "على" يرد بأنه لن يتزوج إلا من الفتاة التي أحبها وهى "داليدا"، هو لا يعلم أن الفتاة التى يتحدث عنها.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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