شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ 17من ابن اصول.. اكتشاف سارق حمادة هلال وتهديد سوزان نجم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "ابن اصول" العديد من الأحداث والتطورات التي ستغير فى مجرى الأحداث خلال الحلقات القادمة من المسلسل، حيث شهد العمل محاولات رحمة (رانيا منصور) الايقاع بصولا (سوزان نجم الدين) وتهديدها عبر صور التقطها أخوها للأخيرة بصحبة فراس سعيد، وهددتها بأنها حالة عدم ابتعادها عنها ستطلع هشام على الصور.

على جانب آخر قام هشام (حمادة هلال) بمنح أخيه محمد نجاتي وظيفة فى شركته، وهو ما جعل جمال (حمزة العيلي) أخوه الأكبر يصدر الضوء الأخضر لـ مايا اسم الفتاة الذى قام بتشغيلها لإيقاع نجاتي فى حبها حتي يفعل مع تأمره به، وهو ما نجحت فيه طوال الحلقات الماضية لكن تلك المرة أمرها بأنه تجعل نجاتي يكره حمادة هلال للغاية حتي يعمل معه على الايقاع به.

كما شهدت الحلقة تشغيل هشام أيضاً لأخو نعمة زوجته (ايتن عامر) فى أحد محلات ليقوم شريف (اسلام ابراهيم) بتشغيلهم فى المحال الذي يديرها والد هشام وأخوه.

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وفى نهاية الحلقة علم والد هشام أن ابنه الاكبر جمال هو من سرق خزنة هشام مؤخراً ليهدده بتسليمه للشرطة حالة عدم تقسيمه معه ما سرقه من المحل.